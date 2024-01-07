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        Haberler Dünya AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı oldu

        AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı oldu

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'dan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı olduğunu, seçilirse başkanlık görevini erken bırakacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:45
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        AB Konseyi Başkanı Michel, AP milletvekili adayı oldu
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        Michel, Belçika gazeteleri De Standaard, Le Soir ve La Libre'e açıklamalarda bulundu.

        "2024'teki Avrupa seçimlerinde aday olmaya karar verdim." diyen Michel, AP milletvekili seçilmesi halinde mevcut görevini temmuz ayı ortalarında gerçekleştirilecek yemin törenine kadar sürdüreceğini ve ardından bırakacağını belirtti.

        Michel, seçim kampanyasında Birliğin etik kurallarına tamamen uyacağını vurgulayarak, AB liderlerinin haziran sonu veya temmuz başında yerine gelecek kişiyi belirleyebileceklerini kaydetti.

        Böylece, ilk defa görevdeki bir AB Konseyi Başkanı, AP seçimlerinde milletvekili adayı olacak.

        Belçika Frankofon Liberaller (MR) partisinden aday olacak Michel, normalde yeni Komisyonun kurulacağı kasım ayı sonuna kadar görevini sürdürecekti.

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        Göreve 1 Aralık 2019'da başlayan Michel, daha önce Belçika Başbakanı olarak görev yapmıştı.

        AB üyesi ülkelerde 6-9 Haziran'da AP seçimleri yapılacak.

        AP'nin 5 yıllık dönemi için düzenlenecek seçimlerde 22'si Belçika'dan toplam 720 milletvekili belirlenecek.

        17 Haziran'da ve 27-28 Haziran'da AB Liderleri zirve düzenleyecek. Bu toplantılarda yeni AB Konseyi başkana karar verilecek.

        AB liderlerinin yeni Konsey başkanını belirleyememeleri durumunda, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanı olacak Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban AB Konseyi Başkanlığı rolünü de üstlenecek.

        AB Konseyi başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak ve gündem belirlemek, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve Birliğin liderler seviyesinde dış temsilini gerçekleştirmek yer alıyor.

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        #Charles Michel
        #AB
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