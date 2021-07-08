VW ve BMW'ye milyarlık "tekel" cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temiz emisyon teknolojisinin yayılmasını önlemek için iş birliği yaparak AB’nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Volkswagen ve BMW'ye yaklaşık 875 milyon 189 bin euro para cezası verildiğini bildirdi.
AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, VW Grubu’na 502 milyon 362 bin avro, BMW’ye ise 372 milyon 827 bin euro para cezasının verildiği kaydedildi.
Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler’in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon euroluk para cezasından kurtulduğu kaydedildi.
32 MİLYAR EURO'DAN FAZLA BİR TAZMİNAT
Açıklamada, VW Grubu'nun bir parçası Audi ve Porsche dahil, tüm şirketlerin kartel kapsamında olduklarını kabul ettikleri ve konuyu çözüme kavuşturmayı kabul ettikleri hatırlatıldı.
AB Komisyonu’nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.
Volkswagen’in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar eurodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiği kaydedildi.
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