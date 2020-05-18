AB Komisyonu Sözcüsü: "Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor"

AA

Stano, günlük basın açıklamasında bir soruya verdiği yanıtta, sürgünün yıl dönümünü "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Kırım Tatar sürgününün tarihte "trajik" bir sayfa olduğunu belirten Stano, "Maalesef Kırım Tatarları bugün de tehdit ve zulüm altında yaşamaktadır. Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakından bu yana, bölge halkının hakları ciddi biçimde ihlal edilmektedir. Bölgesel ve uluslararası insan hakları gözlem mekanizmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının Kırım ve Sivastopol’a erişiminin engellenmemesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bundan 76 yıl önce, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Kırım Tatarları, 18 Mayıs'ta vatanlarından gece yarısı toplanarak tren vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edilmişti.

Sürgüne gönderilen yaklaşık 250 bin Kırım Tatarının yarısına yakını yollarda hastalıktan, açlıktan, zor şartlardan dolayı hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da Batı yanlılarının yönetimi ele geçirmesiyle, Rusya Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etmişti.