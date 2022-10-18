Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg Genel Kurul toplantıları kapsamında yarın yapacağı sunum öncesi bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon tarafından hazırlanan ve AB enerji piyasasını rahatlatmayı hedeflediklerini söylediği bir dizi öneriyi açıkladı. Leyen, ‘’Bugün AB üyesi ülkelerin kendi aralarında gaz konusunda rekabet etmeyip enerji taleplerini ortak yönetebilecekleri hukuki bir çerçeve öneriyoruz’’ dedi.
AB ekonomisini rahatlatmak için ilk olarak tüm üye ülkelerinin gaz talebinin ortak bir mekanizma ile yönetilip, alımların da rekabet içinde değil koordine bir şekilde yapılmasının önerileceği bildiren von der Leyen, “Paylaşım halinde olacağız. Gaz ve elektrik konusunda arz sıkıntısı yaşanmaması için komşular arası dayanışma prensibini benimseyeceğiz. Bu konuda acil durumlarda uygulanacak hali hazırda bir plan olmadığı durumlarda uygulanacak zorunlu dayanışma sistemini öneriyoruz’’ ifadelerini kullandı.
GELECEK YIL SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ STOKLANACAK
Bir diğer önemli adımın ise tasarruf konusunda atılacağını bildiren von der Leyen, ‘’Enerji fiyatları için de önerimiz olacak. Sıra dışı fiyat artışlarının engellenmesi ve enerji piyasasında kontrol edilmesi için bu yıl hatlardan gelen gaz kaynağı yerine gelecek yıl için sıvılaştırılmış doğal gaz üzerine hazırlıklarımızı yapacağız. Tasarruf ederek rezervlerimizin dolu olmasına dikkat edeceğiz’’ dedi.
Von der leyen, ‘’Elektrik fiyatına da doğrudan etki eden gaz fiyatını nasıl kontrol edeceğimiz konusu önemli bir gündemimizdir. Çözüm aramaya devam ediyoruz ve yakından ilgilenmeye devam etmeliyiz. Ayrıca sadece enerji değil genel olarak artmış enerji fiyatlarının ekonomimiz üzerindeki etkileri konusunda ne yapacağımızı önemsemeliyiz. RePowerEU kapsamında hem Rusya’ya bağımlılığı azaltmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırma konusunda kararlıyız’’ dedi.
ORTAK MEKANİZMA YARIN AP'YE ÖNERİLECEK
Ortak gaz alımları mekanizması önerisi AB Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda açıklanacak ve kabul edilmesi halinde AB Konseyi’nin gündemine alınacak. Konsey’de verilecek son onayın ardından mekanizma uygulamaya konulacak.
*Haberin görseli AA'ya aittir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!