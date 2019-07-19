AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'in ilk mesajı 'Birleşmiş ve güçlü bir AB' oldu

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in getirilmesini onayladı. Böylece, bu göreve ilk kez bir kadın seçildi.
Ursula von der Leyen, 1 Kasım'da görevi Jean-Claude Juncker'den devralacak.
Parlamentoda yapılan oylamada, 383 milletvekili "Evet", 327 milletvekili "Hayır" oyu kullandı.
Von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanı seçilebilemesi için en az 374 oy alması gerekiyordu.
AB üyesi ülke liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu Başkanlığı'na Ursula von der Leyen'in atanmasını önermişti.
AB Komisyonu'nun yeni başkanı oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Bana güveniniz, Avrupa'ya güvendir" dedi ve ekledi:
"Birleşmiş ve güçlü bir Avrupa'ya, doğudan batıya, güneyden kuzeye güvendir."
"Büyük bir sorumluluk ve görevim şimdi başlıyor" ifadelerini kullanan Von der Leyen, "Birlikte yapıcı bir şekilde işe koyulalım" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ursula von der Leyen'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'i tebrik ediyoruz. Bu seçimin Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yansımaları olmasını dilerim" dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğan Ursula von der Leyen, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı.
Siyasete atılmadan önce, Londra Ekonomi Okulu'nda ekonomi, Hanover Üniversitesi'nde ise tıp okudu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yakın bir müttefiki olan Von der Leyen, 2005'ten beri Alman şansölyesinin muhafazakâr partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) bir üyesi.
2013 yılında CDU ve merkez-sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki 3 ay süren müzakereler sonucunda Alman Savunma Bakanı olarak atanması beklenmedik bir gelişmeydi.
O günden sonra, Alman kamuoyundaki popülaritesi günden güne arttı. Von der Leyen, Alman ordusunun NATO'daki askeri varlığının artması gerektiğini savundu.
60 yaşındaki Von der Leyen, AB içerisinde yakın bir askeri işbirliğinin de destekçisi.
Ancak Savunma Bakanlığı'ndaki görevi bir başarı hikayesinden çok, başarısızlık hikayesi olarak görülüyor.
Son yıllarda Alman ordusunun askeri kapasitesindeki eksiklikler gündeme taşınmıştı.
Geçen yıl yayımlanan bir raporda, Alman ordusundaki personel ve ekipman eksikliklerinin ülkenin savaşa hazır olmasını "önemli ölçüde" engellediği sonucuna varılmıştı.
Bakan Von der Leyen, geçen yıl harcamalarla ilgili bir soruşturma kapsamında da sorgulanmıştı.
Savunma Bakanlığı, özel anlaşmalarla danışmanlık şirketlerine milyonlarca euro para aktarmakla suçlanmıştı.
Von der Leyen anlaşmalarda usülsüzlükler olduğunu kabul etmiş ve bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alındığını açıklamıştı.
Von der Leyen, tıp eğitimi sırasındaki bitirme tezinde fikir hırsızlığı ile de suçlanmıştı.
Üniversitede oluşturulan komisyon, Von der Leyen'in bitirme tezindeki alıntılara uygun bir şekilde referans vermediği, ancak bunun kasıtlı yapılmadığı ve tezdeki fikri geçersiz kılmadığı sonucuna varmıştı.
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