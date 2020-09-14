AB, İranlı güreşçinin idam edilmesini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, AB'nin İran'daki idamı en şiddetli şekilde kınadığını bildirdi.

AB'nin, İran ile ilişkisinin merkezindeki konulardan birinin insan hakları olduğunu vurgulayan Borrell, Birliğin ölüm cezasına karşı olduğunu hatırlattı.

İran'da Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle Eylül 2018'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Uluslararası kamuoyunun İranlı yetkililere çağrılarına rağmen 27 yaşındaki güreşçinin cezası 12 Eylül'de infaz edilmişti.