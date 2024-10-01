AB, İran'ın saldırısını kınadı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "en sert şekilde" kınadığını bildirdi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.
Josep Borrell, mesajını şöyle sürdürdü:
"Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı."
İSPANYA KINADI VE ACİL MÜDAHALE İSTEDİ
İspanya hükümeti, İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini "şiddetle kınadığını" açıklayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombalı saldırılarında olduğu gibi İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini de "kesin bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.
İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunan İspanya Dışişleri Bakanı, "Çatışma, niteliğini değiştiriyor. Bu hem bölgeselleşerek yayılması hem de giderek daha fazla ülkeyi kapsaması anlamına geliyor. Herkes çatışmanın doğasını durdurmak için ölçülü hareket etmeli ve gerilimi azaltmak için çaba göstermelidir." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının son yaptığı olağanüstü toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması talebinde bulunmak için harekete geçilmesini istediğini dile getiren Albares, "Daha fazla insan kaybının önlenmesi için acilen ateşkese ihtiyaç var." şeklinde konuştu.
Albares, ayrıca İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerin durumu ve Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerin analizi için BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
İTALYA HÜKÜMETİ DERİN KAYGI DUYDUĞUNU BİLDİRDİ
İtalya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadı ve yaşanan gelişmelerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki krizin kötüleşmesi sebebiyle Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu görüşmek ve gerekli tedbirleri değerlendirmek üzere; Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, istihbarat birimlerinin başındaki isimler ve İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'nin katılımıyla bu akşam acil bir güvenlik zirvesi düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, devam eden gelişmelerden duyduğu derin kaygıyı belirtiyor ve tüm bölgesel aktörlere sorumluluk çağrısında bulunarak, gerilimin tırmanmasının önlenmesini talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"İtalya G7 Dönem Başkanı olarak, İsrail-Lübnan sınırının 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması yoluyla istikrara kavuşturulması amacına yönelik diplomatik çözüm için çabalamaya devam edecektir. Bu çerçevede İtalya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlamak maksadıyla kurulan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güçlendirilmesini düşünmeye davet ediyor. Gazze'de ateşkes sağlanması ve 2735 sayılı karar doğrultusunda rehinelerin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya varılması da aynı derecede acildir."
İtalyan hükümetinin, UNIFIL kapsamında görev yapan askerlerinin ve bölgedeki İtalyanların güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğu belirtildi.
ATİNA'DAN AÇIKLAMA
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınandı.
Açıklamada, saldırıların bölgesel güvenliği tehdit eden ciddi bir tırmanışa yol açtığı belirtilirken, Yunanistan’ın İsrail halkının yanında olduğu ve güvenlik içinde yaşama hakkını desteklediği vurgulandı.
ALMANYA: İRAN'I UYARDIK
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran tarafından füzelerle saldırıya uğramaktadır. Mevcut saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.
İran'ı bu tehlikeli tırmanışa karşı uyardıklarını belirten Baerbock, İran'ın saldırıları durdurmasını istedi. Baerbock, bunun bölgeyi daha da uçuruma sürüklediğini kaydetti.
İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRILARI
İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.
Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.
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