AB, İran'ın saldırısını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.

Josep Borrell, mesajını şöyle sürdürdü:

"Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı."

İspanya hükümeti, İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini "şiddetle kınadığını" açıklayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir.​" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombalı saldırılarında olduğu gibi İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini de "kesin bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.

İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunan İspanya Dışişleri Bakanı, "Çatışma, niteliğini değiştiriyor. Bu hem bölgeselleşerek yayılması hem de giderek daha fazla ülkeyi kapsaması anlamına geliyor. Herkes çatışmanın doğasını durdurmak için ölçülü hareket etmeli ve gerilimi azaltmak için çaba göstermelidir." dedi.