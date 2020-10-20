AB ile İngiltere arasındaki görüşmeler tıkandı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Brexit sonrası AB ile İngiltere arasında yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinde gelinen son durum konusunda Miçotakis'i bilgilendiren Johnson, AB'nin müzakerelerdeki tutumunu değiştirmek istemediğini ve bu tutumun müzakereleri bir şekilde sona erdirdiğini ifade etti.
Johnson, AB'nin konumunu değiştirmesi durumunda İngiltere'nin bu yeni temelde görüşmeye istekli olacağını vurguladı.
Bu arada Başbakanlık sözcüsü de İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost'un görüşmelere devam edebilmek için AB'nin yaklaşımını değiştirdiği konusunda güvenceye ihtiyacı olduğunu belirterek "tek bir tarafın tüm adımları atmasının beklenmemesi gerektiğini" vurguladı.
- "Kapımız halen açık"
Öte yandan AB'nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Frost ile tekrar görüştüğünü belirterek, "Mesajım: Kalan kısa zamanı en iyi şekilde değerlendirelim. Kapımız halen açık." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen hafta Brüksel'de toplanan AB liderleri, İngiltere Başbakanı Johnson'ın istediği şekilde bir ticaret anlaşmasının mümkün olamayacağını duyurmuştu.
Bunun üzerine Johnson'ın AB'nin ciddi bir şekilde müzakere etmeyi reddettiği ve bunu değiştirmediği sürece de bir ticaret anlaşması olmadan ayrılığa hazırlanmanın zamanının geldiğini söylemişti.
- Brexit Sonrası İlişkiler
31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor.
İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Ancak müzakerelerin tıkanması, muhtemel bir anlaşma şansını giderek azaltıyor.
Eğer bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
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