AB ihracatımızda önemli bir engel çıkabilir

Ülkemizde çıkan geri dönüştürülebilir atığın önemli bir bölümünün kaynağında ayrıştırılmadığı için çöp sahalarına gittiğinin altını çizen Selçuk Gülsün, yıllardır dile getirilen kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulması hususunun aciliyeti her geçen gün artmakta. Ülkemizin plastik geri dönüşüm sektörü uzun yıllardır yurtiçinden temin edemediği kaliteli ve sürekliliği olan atığı Avrupa ülkelerinden temin ediyor ve bu atıkları geri dönüştürerek ikincil hammadde olarak ülke sanayimizin kullanımına sunuyor. Fakat Avrupa ülkeleri son yıllarda hızla gelişen bu sanayi dalında kendilerini konumlandırma konusunda bir strateji uygulamaya başlıyorlar. 2050 yılına kadar yıllık ortalama büyümesi %11,3 oranında olacağı tahmin edilen bir sanayi alanından bahsediliyor ve bu sektörün en çok ihtiyaç duyduğu kaynağında ayrıştırılmış atığın ana kaynağı Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerin atık ihracatını kesmeleri son yıllarda hızla büyümüş olan ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörünün kapasitesinin %50’ye yakının atıl hale gelmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple ülkemizde etkin bir kaynağında ayrıştırma sistemi kurulması için bir an önce gerekli adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.
SEKTÖRLERİN İHRACATI TEHDİT ALTINDA
AB’nin son düzenlemeleri ile belirli ambalajlar gruplarında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı zorunlulukları belirlendi. Önümüzdeki dönemde ise otomotiv ve dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere birçok farklı alt sektörde bu zorunlulukların getirilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca dünyadaki ikincil plastik hammadde üretimi henüz yaratılan bu talebi karşılamaya hazır değil. Ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörü ise çok yüksek bir kapasiteye sahip olmasına rağmen geri dönüştürülebilir atık ihtiyacının %50’sini ithalat yoluyla karşılamakta. Bunun başlıca sebebi ise ülkemizde kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulmamış olması ve bu sebeple sanayicilerin kaliteli atığa erişiminin kısıtlı olması. Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülebilir atıkta ana kaynağımız olan AB ülkelerinden ithalatın kısıtlanması durumunda yurtiçinde yerleşik diğer sektörlerimizin ihracatının da etkilenmesi söz konusu olacak.
TARİFE DIŞI ENGEL OLUŞTURUYOR
AB ülkelerinin ellerindeki kaliteli atık kaynağını kullanarak adeta bir tarife dışı engel oluşturmaya çalıştığını dile getiren Gülsün, AB ülkeleri ikincil hammadde üretiminde bir tekel oluşturarak ve AB’ye yapılacak ihracatta ikincil hammadde kullanımını zorunlu kılarak yerli üreticisine avantaj sağlamaya çalışmakta. Bu gelişmeleri iyi değerlendirerek ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü korumak adına tüm paydaşların çıkarını gözeten stratejiler belirlenmesi gerektiğini belirtti.
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