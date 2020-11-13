AB İçişleri Komiseri Johansson: İslam Avrupa için tehdit değil

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AB İçişleri Bakanları, Paris'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Ylva Johansson, İsveç devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

İslam ve göçün Avrupa için bir tehdit olmadığını aktaran Johansson, aşırı görüşlü fanatiklerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Johansson, "İslam bir tehdit değil. Din bir tehdit değil. Teröristler tehdittir. İslamcı görünen aşırılar ve aşırı sağcılarla mücadele edilmesi gerekir. Göç de Avrupa için bir tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

Batı değerleri gereğince imamlara eğitim verilmesi fikrini de eleştiren Johansson, "Dini liderlere eğitim verilmesinin AB'nin yetkileri arasında olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.