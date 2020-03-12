12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AB İçişleri Komiseri Johansson'dan sığınmacılar konusunda birlik üyelerine çağrı:
- "Göç, her zaman vardı ve olmaya devam edecek. Görevimiz bunu düzenli şekilde yönetmek" - "(Göç ve iltica sistemine ilişkin) Yeni teklif, tüm üyeler tarafından sevilmeyecek ancak kabul edilecek"
Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, göç olgusunun her zaman olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek "Görevimiz bunu düzenli şekilde yönetmek, sınırlarımızı korumak ve değerlerimizi savunmak ve uluslararası korunmaya ihtiyacı olan insanlara konaklama sağlamak." dedi.
Johansson, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İltica Ajansı çalışanlarıyla görüşmesinde, sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB üyesi ülkelerle ortak bir zeminde buluşmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Johansson, üye ülkelerin farklı politik tavırları ve deneyimleri nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.
Avrupa Komisyonunun göç ve iltica sistemindeki düzenlemeye ilişkin yeni teklifine değinen Johansson "Yeni teklif, tüm üyeler tarafından sevilmeyecek ancak kabul edilecek." ifadesini kullandı.
Johansson, AB üyesi ülkelerin daha önce ortak bir göç ve iltica sistemi üzerinde anlaşamadıklarını anımsattı.
- Dayanışma çağrısı
Bu durumun doğurduğu sorunlara dikkati çeken Johansson, ortak bir politika ve dayanışma konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret etti.
Johansson, Avrupa Komisyonunun yeni teklifini nisan sonuna denk gelen paskalyadan sonra sunacağı bilgisini paylaşarak, "Göç, her zaman vardı ve olmaya devam edecek. Görevimiz bunu düzenli şekilde yönetmek, sınırlarımızı korumak ve değerlerimizi savunmak ve uluslararası korunmaya ihtiyacı olan insanlara konaklama sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan Atina'da Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ve Bakan Yardımcısı Yorgo Kumutsakos ile bir araya gelen Johansson'ın, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile de görüşmesi bekleniyor.
Miçotakis'in Johansson ile görüşmesinin ardından düzenlemesi öngörülen ortak basın açıklaması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmiş, ikilinin Eleonas sığınmacı kampına planladıkları ortak ziyaret ise programlarından çıkarılmıştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Atina'ya yapacağı ziyaret de salgın gerekçesiyle ertelenmişti.
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