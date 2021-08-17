'AB, göçmenler için İran'a yardımda bulunmalı'

Öte yandan, Çin, Rusya ve Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimine ilişkin sıcak mesajlar verdi. Bu yönetimin tanınabileceği belirtildi.

CHP MYK'da Türkiye'nin bu noktada aceleci bir yaklaşım içinde olduğu ancak bunun doğru olmadığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD'nin yaklaşımının görüldükten sonra bir politika belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Karadeniz'deki sel felaketleri ve orman yangınları da MYK toplantısının gündemindeydi. Yardım ve müdahale konusunda kamu kurumlarının yetersiz kaldığı görüşü dile getirildi. Ve Türkiye'nin afetlere karşı herhangi bir politikası olmadığı kaydedildi. Karadeniz'de HES'ler yapılacaksa bile daha kontrollü ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

CHP kaynakları, bundan sonra hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirileceği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını kaydetti.