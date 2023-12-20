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        Haberler Dünya AB, göç sisteminde reformda anlaştı

        AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, AB'nin sığınmacı ve göç sisteminde reform konusunda anlaştı

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin sığınmacı ve göç konusundaki hukuki çerçevesini tamamen gözden geçirecek 5 temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:53
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        AB, göç sisteminde reformda anlaştı
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        AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey'in dönem başkanı İspanya, AP ile sığınmacı ve göçmen reformu konusundaki görüşmelerinde sonuç aldı.

        Taraflar, sığınmacı ve göç konusundaki hukuki çerçeveyi tamamen gözden geçirecek 5 temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda anlaşmaya vardı.

        Söz konusu düzenlemelerin AP'de onaylanması durumunda, AB'nin sığınmacı ve göçmen sisteminin daha verimli çalışmasının beklendiği kaydedildi.

        İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşma çerçevesinde uzlaşılan başlıkların sığınmacı ve göçmen yönetiminin tüm aşamalarına değindiğini belirtti.

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        AB 2015'ten bu yana çözüm arayışında

        AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "Göç ve İltica Anlaşması", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

        Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde paket üzerinde ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine, bakanlar 8-9 Haziran'daki toplantılarında anlaşmanın "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin AB ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her bir kişi başına, ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin avro ödemesini öngören kuralların üzerinde nitelikli çoğunlukla anlaşma sağlamıştı.

        4 Ekim'de üye ülkelerin temsilcileri Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda, Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru olan göç krizlerinin yönetimi hususu üzerinde anlaşmıştı.

        Ardından metnin üzerinde AP ve AB Konseyi arasında müzakereler başlamıştı.

        Bugün, AB'nin yeni göç ve iltica kuralları üzerinde üçlü müzakerelerin (AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AP) sonucunda uzlaşıya varılmış oldu.

        AB kurumları, AP seçimlerinin Haziran 2024'te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor. Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu; Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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