04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AB "Genişleme Dostları" Grubu, Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılmasından yana
Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın yer aldığı AB "Genişleme Dostları" Grubu, Kuzey Makedonya ile AB müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu duyurdu.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesini ziyaret eden Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius ve Estonya'nın AB'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Märt Volmer ile bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin "Genişleme Dostları" grubu temsilcileri olarak Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden bakanlar, Dimitrov ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov, ülkesine açık destek veren dört AB ve NATO üye ülkesinin temsilcileriyle görüşmenin nadir bir mutluluk olduğunu söyledi.
Bu ülkelerin temsilcilerinin, Kuzey Makedonya'ya destek ve açık bir sinyal vermek için ülkede olduklarını kaydeden Dimitrov, Avrupa Komisyonunun, Kuzey Makedonya'nın reform çabalarını artırdığını kaydettiğini aktardı.
Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ise bu ziyaretin Kuzey Makedonya'ya Avrupa hedefleri için güçlü bir destek sunmayı amaçladığını dile getirdi.
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics de ülkesinin, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerini başlama kararını destekleyeceğini bildirdi.
Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius da Kuzey Makedonya'nın tüm engellere rağmen reformlara devam etmek için büyük sabır ve motivasyon gösterdiğini vurguladı.
Estonya'nın AB'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Volmer ise Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği ve AB üyelik müzakerelerinin başlamasıyla yeni iş birliği fırsatları olacağını belirtti.
Avrupa Konseyi, Ekim 2019'da yapılan zirvede, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği için müzakerelerin başlatılması için bir tarih vermemişti.
,Abdula Berisha
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