05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AB "Genişleme Dostları" Grubu, Arnavutluk'la müzakerelerinin başlatılmasını istiyor - TİRAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Ortak basın toplantısından detaylar- Gent Cakaj'ın açıklaması- Jacek Czaputowicz'in açıklaması- Linas Antanas Linkevicius'un açıklaması- Edgars Rinkevics'in açıklaması
AB "Genişleme Dostları" Grubu, Arnavutluk'la müzakerelerin başlatılmasını istiyorTİRAN (AA) - Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın yer aldığı AB "Genişleme Dostları" Grubu, Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını desteklediklerini bildirdi.Arnavutluk'u ziyaret eden Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edgars Rinkevics ve Estonya'nın AB'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Mart Volmer'den oluşan heyet, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.Cakaj, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un, AB ile katılım müzakerelerinin başlatılması için gereken tüm koşulları yerine getirdiğini belirterek, bugünkü ziyaretin temel amacının da müzakerelerin hemen başlatılması noktasında mutlak bir destek olduğunu söyledi.Yeni müzakere metodolojisinin sadece teknik bir gelişme olmadığını kaydeden Cakaj, bu yeni müzakere biçiminin üyelik yolundaki ilerlemenin, derin reformlar ve sürdürülebilir kalkınma ile koşullandırılacağının garantisi olduğunu ifade etti.Czaputowicz de ziyaretin ana hedefinin birlik mesajı vermek olduğunu aktararak Arnavutluk'un kapsamlı reformları uygulamadaki ilerlemesinin farkında olduklarını bildirdi.Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması kararını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Czaputowicz, "En iyi çözümün Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile diğer Batı Balkan ülkelerini de AB üyesi olarak kabul etmek olduğunu düşünüyoruz." dedi.Linkevicius da Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması gerektiği görüşünü paylaştıklarını kaydederek, "Müzakerelerin açılması, uzun bir sürecin başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.Rinkevics ise gelecekte Arnavutluk'u AB'de görme temennisinde bulunarak, aynı zamanda NATO üyesi olan Arnavutluk'un, tüm taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.Volmer de Arnavutluk halkının müzakerelerin başlatılması şansını hak ettiğini belirterek, "Diğer dost ülkeler gibi Estonya da genişleme sürecinin tüm tarafların kazandığı bir süreç olduğuna inanan ülkelerden biridir." dedi.AB "Genişleme Dostları" Grubu, Arnavutluk'tan önce Kuzey Makedonya'yı da ziyaret etmişti.
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