AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Tallinn'de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı bitirmek için çok sayıda tedbir aldıklarını hatırlatan von der Leyen, son durumu şöyle özetledi:
"Rus kömüründen tamamen kurtulmayı başardık. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrolün payını da yüzde 10'a düşüreceğiz. Savaşın başlangıcında ithal edilen gazın içinde Rusya'nın payı yüzde 40'tı. Aradan geçen 7 ayda bunu yüzde 7,5'e indirdik."
Von der Leyen, bu oranları "Rusya'nın fosil yakıtlarından güvenilir tedarikçilere geçiş ve yenilenebilir enerjiye yatırım için sarf edilen devasa çabalar" olarak nitelendirdi.
GÖZLER 20-21 EKİM'DEKİ AB LİDERLER ZİRVESİ'NDE
Von der Leyen, "Rusya'nın şantajlarından kurtulmanın en iyi yolu yenilenebilir enerji ve temiz dönüşümü hızlandırmaktır." dedi.
Ukrayna'daki savaştan sonra enerji fiyatlarındaki artışa da değinen von der Leyen, 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesine kadar enerji fiyatlarını düşürmek için yeni teklifler getireceklerini aktardı.
Von der Leyen, savaş suçları için bir uluslararası mahkeme oluşturulmasını desteklediklerini, Ukrayna'ya kanıt toplaması için yardım ettiklerini, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine getirilmesine destek verdiklerini bildirdi.
Estonya Başbakanı Kallas da "saldırı suçu" ve "savaş suçları" için dava açılması gerektiğini, saldırı suçu konusunda bir uluslararası mahkemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bunun AB'de kurulabileceğini, başka ülkelerin de katılabileceğini aktaran Kallas, "Bence AB, bu tür bir uluslararası mahkemenin kurulmasında öncü rol oynayabilir." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!