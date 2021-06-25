AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avro!

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar 3 milyar avroluk bütçe ayıracağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin ve bu kapsamda Suriyelilerin durumunun görüşüldüğünü aktaran von der Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi ve Ürdün ile Lübnan gibi bölgedeki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğimizi açıkça söylemiştik." dedi.

Von der Leyen, yükün büyük çoğunluğunun bölgenin üzerinde olduğunu, sığınmacıları korumak ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın ortak çıkarına olduğunu söyledi. Geçmişte destek verdiklerini, gelecekte bunun devam edeceğini vurgulayan von der Leyen, şunları söyledi:

"Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 2024'e kadar ilave olarak 3 milyar avro ayırmayı planlıyoruz. Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak. Artık sadece acil yardım kalemleri olmayacak. Çünkü Suriyeliler yıllardır bu bölgede yaşıyor ve gelecek yıllar için bir perspektife ihtiyaçları var. Ek olarak Türkiye'yi doğu sınırında göç yönetimi konusunda destekleyeceğiz. Aynı zamanda AB Komisyonu, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için 2024'e kadar 2,2 milyar avro sağlayacak. AB üyelerini daha fazla finansman sağlamaya davet ettik."

AB liderlerinin bu paketi desteklediği bilgisini veren von der Leyen, AB Komisyonu'nun şimdi resmi yasal teklifi hazırlayacağını aktardı.