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AB, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak istiyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulan 300 milyar euroluk merkez bankası rezervlerine ve Rus oligarkların dondurulmuş 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koymayı planlıyor

Giriş: 30.11.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
AB, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak istiyor
AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin video paylaşımında bulundu.

"Rusya'nın neden olduğu tahribatın bedelini mali olarak ödemesi gerekiyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'nın şimdiye kadar uğradığı zararın 600 milyar euro olduğunun öngörüldüğünü bildirdi.

Von der Leyen, "Rusya ve oligarklarının, Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya bunu ödetecek araçlara sahip olduklarını vurgulayan von der Leyen, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar eurosunu bloke ettiklerini, Rus oligarkların da 19 milyar euroluk parasını dondurduklarını bildirdi.

Von der Leyen, "Ortaklarımızla birlikte kısa vadede bu fonları yönetecek ve onlarla yatırım yapacak bir yapı oluşturabiliriz." dedi.

Söz konusu yapının gelirlerini Ukrayna için kullanabileceklerine işaret eden von der Leyen, "Yaptırımlar kalkınca bu fonlar Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı. Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

Uluslararası ortaklarla bunu gerçekleştirmenin yasal yollarını bulabileceklerini aktaran von der Leyen, "Rusya'nın korkunç suçları cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

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