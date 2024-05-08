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        Haberler Dünya AB, dondurulan Rus varlıklarının kârıyla Ukrayna'ya silah alacak

        AB, dondurulan Rus varlıklarının kârıyla Ukrayna'ya silah alacak

        Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasını desteklemekte kullanılmasında anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:57
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        Rus varlıklarının kârıyla Ukrayna'ya silah
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        Avrupa Birliği Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlere ilişkin tedbirler üzerinde prensipte anlaştı." paylaşımı yapıldı.

        Paylaşımda, Rus varlıklarından kaynaklı paranın Ukrayna'nın toparlanmasını ve askeri savunmasını desteklemeye hizmet edeceği belirtildi.

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        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin açıklamasında, "Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına ilişkin teklifimiz konusundaki siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

        Söz konusu paranın Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğine işaret eden von der Leyen, bunun güçlü bir sembol olduğuna dikkati çekti.

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        200 MİLYAR EURO DONDURULDU

        AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar euro'sunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

        AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar euro'su, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar euro'dan fazla gelir elde etmişti.

        AB Komisyonu'nun konuyla ilgili hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını ve bunun Ukrayna için kullanılmasını içeriyordu.

        Böylece AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar euro'luk karın, Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanılmasına yönelik planda anlaşma sağlamış oldu.

        Bütün detayları henüz açıklanmayan plan kapsamında, karın yüzde 90'ının Ukrayna'ya silah alımına, yüzde 10'unun ise diğer çeşitli yardımlara aktarılması öngörülüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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