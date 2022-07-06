AB, doğal gaz ve nükleeri 'sürdürülebilir' sınıfına alıyor

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Avrupa Parlamentosu, AB'nin yürütme kolu tarafından sunulan ve çevreci gruplardan şiddetli eleştiriler alan doğal gaz ve nükleer enerjinin bloğun sürdürülebilir faaliyetler listesine dahil etmesine yönelik plana destek verdi.

AB genelinde söz konusu enerji yatırımlarının çevreye zararlı olup olmadığına göre sınıflandıran düzenlemeye, AP içerisindeki iki komite gaz ve nükleerin çevreci olarak tanımlanmaması yönünde itirazda bulunmuştu.

Strasbourg'da yapılan oylamada itiraz 328-278 oyla reddedilirken 33 milletvekili çekimser kaldı. Teklifin veto edilebilmesi için 353 salt çoğunluğa ihtiyaç vardı. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler teklife 11 Temmuz'a kadar itiraz etmezlerse, düzenleme gelecek yıl itibarıyla yürürlüğe girecek ve geçerli olacak.

Avrupa Parlamentosu raportörü Bas Eickhout, oylamanın ardından kararı “iklim ve enerji geçişi için kara bir gün” olduğunu söyledi.

Avusturya ise kararı Avrupa Birliği'nin gaz ve nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir geçiş enerji kaynakları olarak sınıflandırma kararına karşı yasal süreç başlatacağını ve itiraz edeceklerini açıkladı.

İklim Bakanı Leonore Gewessler yaptığı açıklamada, "Özellikle Ukrayna'da devam eden savaşla birlikte, nükleer enerji ve fosil gaz yatırımları için bir 'yeşil göz boyama' programımız olamaz. Nükleer enerji ve doğal gaz, iklimin korunmasına katkıda bulunmuyor." ifadelerini kullandı