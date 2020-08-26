AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak iki günlük Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınacağı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ev sahipliğinde ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, Avrupa'nın dış ve güvenlik politika alanındaki stratejik öneme sahip konuları, gayriresmi bir ortamda değerlendirme fırsatı verdiğini söyledi.

Toplantının yarın Belarus ile ilgili bir çalışma oturumu ile başlayacağını ifade eden Sasse, bakanların bu ülkedeki yeni gelişmeleri ve AB tarafından atılacak ilave adımları görüşeceğini anlattı.

Sasse, daha sonra Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin masaya yatırılacağını ifade ederek, "Türkiye'ye ilişkin yapılacak oturumda, AB-Türkiye ilişkileri bütün yönleriyle ele alınacak." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Akdeniz'in doğusundaki güncel gelişmelerin de görüşüleceğini belirten Sasse, Dışişleri Bakanı Maas'ın Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerle ilgili bilgi vereceğini kaydetti.

Sasse, cuma günü de AB-Rusya ilişkilerine ilişkin bir oturumun ardından Kovid-19 salgının etkilerinin ele alınacağını belirterek, gayriresmi toplantı olduğundan buradaki konulara ilişkin resmi bir karar alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın ayrıca İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüşeceği bilgisini paylaşan Sasse, AB dışişleri bakanları toplantısı başlamadan önce gerçekleşecek çalışma yemeğine Ashkenazi'nin misafir olarak katılacağını kaydetti.