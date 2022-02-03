AB, dijital COVID-19 sertifikasının süresini uzatıyor

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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, süresi 30 Haziran 2022'de bitecek sertifikanın geçerlilik tarihi 30 Haziran 2023'e uzatılacak.

Karar, COVID-19'un Avrupa'da hala etkisini sürdürmesi nedeniyle enfeksiyon sayılarının artması ya da yeni varyantların ortaya çıkması ihtimallerine karşı alındı.

Yeni düzenleme ile sertifika düzenlenebilecek test türleri arasına yüksek kaliteli laboratuvar bazlı antijen testleri de dahil edilecek, aşı sertifikaları, yalnızca sertifikayı veren üye devlette değil, herhangi birinde uygulanan doğru toplam doz sayısını içerecek ve aşılar için klinik araştırmalara katılan kişilere de sertifika verilebilecek.

Birlik içinde vatandaşların aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan söz konusu sertifikalar AB ülkelerinde seyahatlerde ve sosyal hayatta restoran, sinema, müze gibi kapalı mekanlara girerken kullanılıyor.

AB dışındaki ülkelerden gelenlerin de Schengen bölgesine ziyaretlerinde kullanması için, halihazırda toplam 60 ülke AB Dijital COVID Sertifikası sistemine dahil durumda.

AB, Türkiye'nin COVID-19 aşı sertifikasını 19 Ağustos 2021'de tanıma kararı almıştı.