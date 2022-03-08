AB'den Ukrayna'dan kaçan herkese sığınma hakkı

Kriz yönetiminden sorumlu üye Janez Lanercic de daha önce açıklanan 500 milyon avroluk yardımın detaylarını paylaştı.
AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Schinas, Ukrayna'da yaşayan ve savaştan kaçan herkese "uyrukları, etnik kökenleri veya ten rengi ne olursa olsun" geçici koruma ve bu süre içerisinde AB'de sağlık, eğitim ve çalışma imkanı tanınacağını söyledi.
Johansson da bu kişilerin daha sonra sığınma başvurusu yapma hakkına sahip olacağını vurguladı.
"ONLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Bu yardımın şu anda Ukrayna'dan tahliye edilen öğrenciler veya ülkede kısa süreli barınanlar için geçerli olmayacağını ifade eden Johansson, "Onları memnuniyetle karşılıyoruz. Onları tahliye etmemiz gerekiyor ama aynı zamanda menşe ülkelerine geri dönmeleri gerekiyor." dedi.
Johansson AB'nin 12 günde 2 milyon mülteciyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu, AB'nin 2015 ve 2016'da toplam aldığı mülteci sayısıyla aynı. Ve daha fazlası gelecek. Putin durmayacak." diye konuştu.
Ylva Johansson, gelenlerin yarısının çocuk olduğunu düşündüğünü aktardı.
500 MİLYON AVROLUK YARDIM
Lanercic de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in daha önce açıkladığı 500 milyon avroluk yardımın detaylarını paylaştı.
AB bütçesinden bu miktarın 85 milyonunun Ukrayna için ve 5 milyonunun Moldova için olmak üzere 90 milyonunun insani yardım, gıda, su, sağlık, barınak ve en savunmasız kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için kullanıldığını ifade eden Lanercic, bu yardımın AB Sivil Koruma Mekanizmasının bir acil duruma yanıt olarak yaptığı şimdiye kadarki en büyük miktar olduğunu vurguladı.
Miktarın geri kalanının araçlar, tıbbi kitler, çadırlar, battaniyeler ve uyku tulumları dahil olmak üzere milyonlarca ürünün Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kullanıldığı, Polonya ve Slovakya'da da savaştan kaçan herkesin destekleneceği bildirildi.
AB'nin üye devletleri desteklemek için ekstra personel ve uzmanlık sağladığı, örneğin AB-Ukrayna ve Moldova-Ukrayna sınırlarında, Romanya'da ve Moldova'da Frontex personelinin görevlendirildiği, AB'nin ayrıca tüm üye devletlere 2014-2020 dönemi için yaptığı 420 milyon avroluk yardımın süresinin uzatıldığı kaydedildi.
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