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AB'den Sırbistan'a göçmenlere destek konusunda 2,5 milyon avroluk yardım

Avrupa Birliği (AB),göçmen krizinde güvenilir ortak olarak nitelendirdiği Sırbistan'a 2,5 milyon avro tutarında yardımda bulundu.

17.06.2021 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den Sırbistan'a göçmenlere destek konusunda 2,5 milyon avroluk yardım
AB'den Sırbistan'a 2,5 milyon avroluk yardım
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AA

Başkent Belgrad'a resmi ziyarette bulunan AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, yaptığı açıklamada, AB'nin Sırbistan'a göçmen krizinde 11 milyon avro destek sağladığını dile getirerek, "Sırbistan, bu sene 38 bin 226 göçmenin yasa dışı geçişini engelledi. Özellikle Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan çok fazla gelen var." dedi.

Sırbistan'daki göçmen merkezlerinde 3 bin 977 kişinin kaldığını söyleyen Vucic, ülkesinin göçmenlere her zaman misafirperver yaklaştığını kaydetti.

Johansson da Sırbistan ile göçmenlere yardım konusunda 2,5 milyon avro tutarında bir anlaşma imzalandığını dile getirerek, "Sırbistan, göçmen krizinin en başından beri güvenilir bir ortak olduğunu gösterdi. Göç, hiçbir ülkenin tek başına kaldıramayacağı bir şeydir." diye konuştu.

Sırbistan-Bulgaristan sınırını da yarın ziyaret edeceğini belirten Johansson, Sırbistan'ın AB üyelik sürecindeki sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Sırbistan'a yaptığı yardıma ilişkin anlaşma Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Jadranka Joksimovic, AB'nin Sırbistan Delegasyon Şefi Sem Fabrici ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sırbistan Temsilcisi Lidija Markovic arasında imzalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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