AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

"AB üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketimizi onayladı." ifadesini kullanan von der Leyen, Rusya'ya baskıyı artırdıklarını belirtti.

Von der Leyen, "İlk defa Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbi olan doğal gaz sektörünü vuruyoruz. Ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışa kavuşana kadar geri adım atmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konuyla ilgili paylaşımında "19'uncu yaptırım paketini kabul ettik." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları hedef aldığını bildiren Kallas, paket kapsamında Rus diplomatların hareketlerinin kısıtlanacağını, Rusya’nın Ukrayna ile savaşı finanse etmesinin daha da zorlaşacağını aktardı.

Bütün detayları henüz paylaşılmayan paket kapsamında, AB ülkeleri Ocak 2027'ye kadar Rusya'dan LNG alımlarını aşamalı olarak sonlandıracak. Rusya'nın finans sektörü, yaptırımları delmekle itham edilen Çin ve Hindistan şirketleri ile Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 100'ün üzerinde tanker de yaptırım listesine eklenecek. AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi teklifini geçen ay üye ülkelere sunmuştu. Yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gereken yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu. Öte yandan, AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle, altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum yer alıyor. *Fotoğraf: EPA/RONALD WITTEK, temsilidir