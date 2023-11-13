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        Haberler Dünya Diplomasi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

        AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik elmas ticaret yasağını da içerecek 12. yaptırım paketi teklifini, çarşamba günü üye ülkelere sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:20
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        AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde Rusya'ya yönelik hazırlanan yeni yaptırım paketi konusunda açıklamalarda bulundu.

        "12. yaptırım paketine ilişkin çalışmaları tamamlamak üzereyiz." diyen Borrell, kısıtlayıcı tedbirlerin bireysel, ekonomik ve sektörel yaptırımlar içerdiğini anımsattı.

        ÇARŞAMBA GÜNÜ ÜYE ÜLKELERE SUNULACAK

        Borrell, hazırladıkları paketi çarşamba günü üye ülkelere sunmayı planladıklarını aktararak, "12. paket daha fazla kişiyi listeleme, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasakları, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik eylemler ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleyi içerecek." ifadesini kullandı.

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        Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

        DAHA ÖNCE 11 YAPTIRIM PAKETİ HAYATA GEÇİRİLDİ

        AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

        Öte yandan AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

        Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

        Son dönemde, Rus petrolü, uluslararası piyasalarda belirlenen tavan fiyatın üzerinde işlem görüyordu.

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