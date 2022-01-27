AB'den Rusya'ya 'sert yaptırım' uyarısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Karl Nehammer, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Michel, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının kaygı verici olduğunu, çeşitli formatlarda diplomatik görüşmelerin harekete geçirildiğini vurguladı, söz konusu gerginliğe ilişkin AB’nin birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.
YAPTIRIM UYARISI
Michel, "Askeri bir saldırı olması durumuna hepimiz hazırlıklı olmak istiyoruz. Böyle bir durumda çok sert yaptırımlara başvurmak durumunda kalacağız. Bunu arzu etmiyoruz ancak istikrar ve güvenliğimizi savunmamız söz konusu olunca hiçbir şekilde boyun eğmeyiz." dedi.
AA'nın haberine göre; diplomatik yollarla tansiyonun düşürülmesi ve bir sonuç alınması için ciddi çaba sarf edildiğini belirten Michel, söz konusu gerginliğin diplomatik yollarla çözülememesi durumunda AB'nin birlik içinde, kararlı şekilde hareket ederek, nasıl karşılık verilmesi hususunda fikir birliği sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULMA ÇABASI
Michel, "Ukrayna’ya yönelik bir tehdittin Avrupa’nın tamamına yönelik, hatta daha fazlası anlamına" geldiğini belirterek, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği hususunda dayanışma içinde olduklarını, gelişmelerin çok huzursuz edici olmasına rağmen diplomatik yollarla soruna çözüm bulma çabasında olduklarını dile getirdi.
AVUSTURYA'DAN AB'YE DESTEK
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de başta salgınla mücadele olmak üzere birçok konunun ele alındığını, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin görüşüldüğünü aktardı.
Nehammer, özellikle Rusya'nın bu ülke sınırında askeri kapasitesini artırmasının kaygının ötesinde bir hissiyata yol açtığını, ikili görüşmede AB olarak birlik içinde hareket edilmesi ve gelişmelere yönelik ortak stratejinin belirlenmesinin ele alındığını ifade etti.
AB’nin siyasetle şiddeti hiçbir zaman bağdaştırmadığını, bu durumun Rusya'ya açıkça aktarılması gerektiğini belirten Nehammer, Rusya’nın şiddete başvurması durumunda AB’nin yaptırım kararlılığını hesaba katması gerektiğini dile getirdi.
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine de değinen Nehammer, olası bir askeri gerginlik durumunda söz konusu projenin çok daha üstünde, Rusya’yı etkileyecek yaptırımların görüşülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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