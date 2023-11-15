Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika AB'den Rusya'ya 12'inci yaptırım paketi geliyor

        AB'den Rusya'ya 12'inci yaptırım paketi geliyor

        AB, Rusya'ya elmas ticaret yasağı ve petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren yeni yaptırım paketi teklifi hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 19:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Rusya'ya 12'inci yaptırım paketi geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Komisyonu, onay için üye ülkelere sunduğu Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketi teklifini açıkladı.

        Teklife göre, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar veren 120'den fazla kişi ve kuruluş yaptırım listesine dahil edilecek.

        Rusya'ya yönelik yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulanacak.

        Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması daha da sıkılaştırılacak.

        AB'nin uyguladığı yaptırımların etrafından dolaşılmasını önleyecek ilave tedbirler alınacak.

        AB yaptırım listesine, Rus askeri, savunma ve bilişim sektörlerinden bireyler ile önemli ekonomik aktörler eklenecek.

        Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında son dönemde gerçekleşen seçimleri düzenleyenler, Ukraynalı çocukların zorla yeniden eğitilmesinden sorumlu olanlar ve Kiev'i destekleyen dezenformasyon ve propaganda faaliyetinde bulunanlar hedef alınacak.

        REKLAM

        YAPTIRIMLARIN GENEÇ ÇERÇEVESİ GÜÇLENDİRİLECEK

        AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının genel çerçevesi daha da güçlendirilecek.

        Uluslararası basına göre, yeni yaptırım paketi Rusya'dan elmas ithalatını yasaklayacak. Bu yasağın 2024 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

        Ayrıca mevcut yaptırımların ihlal edilerek alınan Rus petrolünün sahte faturalarla satılmasını önlemek için daha sıkı raporlama gereksinimleri tasarlanacak.

        Bu çerçevede, şirketlerin taşıdıkları Rus petrolünün nakliye ve sigorta masraflarını ayrıntılı olarak açıklamaları gerekecek.

        YENİ KISITLAMALAR

        Rusya'dan demir, bakır, alüminyum tel ve folyo ithalatı ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatına yeni kısıtlamalar getirilecek.

        Rusya'nın sanayi kapasitesini artırabilecek mal ve teknolojilerin ülkeden transit geçişi yasaklanacak.

        Avrupa'ya seyahat etmesi yasaklanan ve Avrupa'daki varlıkları dondurulan kişiler listesine 47 birey ve 72 kuruluş eklenecek.

        Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

        REKLAM

        AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

        Öte yandan, AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

        Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

        Son dönemde, Rus petrolü uluslararası piyasalarda belirlenen tavan fiyatın üzerinde 80 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Habertürk Anasayfa