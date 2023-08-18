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        Haberler Dünya AB'den Nijer'deki askeri yönetime uyarı: Ciddi sonuçları olur

        AB'den Nijer'deki askeri yönetime uyarı: Ciddi sonuçları olur

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un gözaltı koşullarından kaynaklanan durumunun kötüleşmesinin ciddi sonuçları olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:35
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        AB'den Nijer'deki askeri yönetime uyarı
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        Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, AB Konseyi Başkanı Michel, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'la telefon görüşmesi yaptı.

        Bazum, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile hareket etme kararlılığını vurgularken, Michel de AB'nin ECOWAS'ın kararlarına tam desteğini yineledi.

        Michel, AB'nin "darbeyi" kınadığını ve askeri yönetimi tanımayacağını bir kez daha ifade etti.

        İkili, yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

        Bilgi veren yetkili, Bazum'un gözaltı koşullarının kötüye gitmesine değinen Michel'in, "Cumhurbaşkanı Bazum'un durumunun kötüleşmesinin ciddi sonuçları olacaktır." ifadesini kullandığını aktardı.

        AB daha önce "gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için" Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya almış ve ECOWAS'ın alacağı tüm kararları destekleyeceğini duyurmuştu.

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        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

        Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

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