AB'den mülteci açıklaması!

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Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin mülteci anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin göçmen politikalarında değişikliğe gittiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını vurgulamak istiyorum. Bizim bakış açımızdan AB-Türkiye anlaşması halen devam ediyor ve Türkiye'nin bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Türk yetkililer de politikalarında bir değişiklik olmadığını resmen kabul ediyor" ifadeleri kullanıldı.