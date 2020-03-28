AB Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Facebook hesabından, AB'nin Kovid-19 ile mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe etme kararı aldığı paylaşımında bulundu.

Tunus'ta Kovid-19'dan 8 kişi öldü, şu ana kadar 227 vaka tespit edildi.

TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FİLİSTİN HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Tunus Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmesi için Filistin halkına tıbbi destek sunulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin toprakları ile mülteci kamplarındaki nüfus yoğunluğuna tıbbi imkanların yetersizliğinin de eklenmesiyle koronavirüsün hızla yayılabileceği belirtildi.

Tunus'un sınırlı da olsa elindeki imkanlarla Filistinlilere destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara üzerlerine düşen görevi yerine getirme ve Filistin halkına destek verme çağrısında bulunuldu.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiğini duyurmuştu.

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