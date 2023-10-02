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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den İspanya'ya 83 milyar Euro'luk kredi hazırlığı  - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den İspanya'ya 83 milyar Euro'luk kredi hazırlığı 

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanya'nın Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan Birlik kurtarma programından 83 milyar Euro kredi almasını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:48
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        AB'den İspanya'ya kredi hazırlığı
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        AB Komisyonu, toplam 800 milyar Euro'luk “Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programı kapsamındaki fonlarda, İspanya'nın talep ettiği değişiklik planının onaylandığını açıkladı.

        Açıklamada, İspanya'nın ülke programında özellikle Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlığı azaltmayı ve enerji arz güvenliğini artırmayı içeren değişiklikler yaptığı ifade edildi.

        Kurtarma programı kapsamında İspanya'nın 83 milyar Euro'luk kredi almasının uygun bulunduğu kaydedilen açıklamada, İspanya'ya ayrıca 80 milyar Euro hibe verileceği ve toplam desteğin 163 milyar Euro'yu bulacağı belirtildi.

        Yeni kredinin bu aşmadan sonra AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması bekleniyor.

        AB Komisyonu, salgın ve sonrasına yaşanan ekonomik sorunlara karşı üye ülkelerin teminatıyla 800 milyar Euro'luk bir kurtarma programı kurmuştu.

        Komisyon bu çerçevede, sermaye piyasalarında borçlanarak üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe vermeye başladı.

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