AB'den İran nükleer anlaşması için 'acele edin' çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7. turu çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerin üst düzey temsilcileri, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora başkanlığında yeniden bir araya geldi.
Mora, görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, 29 Kasım’da başlayan 7’inci tur görüşmelerinin sona erdiğini belirterek, son 19 günlük süreçte 3 konunun öne çıktığını, öncelikli olarak İran’ın yeni heyetinin görüşmelere dahil olduğunu ve bu ekiple çok hızlı bir şekilde çalışma ilişkisi kurulduğunu ifade etti.
Bu süreçte İran’ın yeni hükümetinin siyasi duruşu ve yeni hassasiyetleri üzerine görüşmeler yaptıklarını aktaran Mora, bu diyaloğun Tahran’daki yeni yönetimin yaklaşım tarzını anlama imkanı verdiğini dile getirdi.
8'İNCİ TUR GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Mora, 7. tur çerçevesinde son olarak haziranda kaleme alınan görüşmelerin temelini oluşturan metin üzerine yeni İran heyetiyle temelde uzlaşı sağladıklarını kaydederek, "Şu an 8’inci tur önümüzde, yapmamız gereken çok fazla iş var. Farklı siyasi kararlar alınıyor, görevin çok karmaşık olduğunu söylemek zorundayım. Önceliklere, heyetlerin karar alması için en önemli hususlara odaklanma zamanı geldi." şeklinde konuştu.
"ÇOK FAZLA ZAMANIMIZ YOK"
"Çok fazla zamanımız yok, acele etmemiz gerekiyor. En kısa zamanda tekrar toplanacağız." diye konuşan Mora, görüşmelerin son kademesine geçmeyi umut ettiğini dile getirdi.
Mora, müzakerelere ilişkin bir nihai karar için tarih veremediğini ancak bu sürecin aylarca sürmeyeceğini kaydederek, "Eğer gerçekten başarı elde etmek istiyor ve anlaşmayı yeniden hayata geçirmek istiyorsak acele etmemiz gerekiyor, bu çok önemli. Eğer bunu yapamazsak anlaşmayı yeniden hayata geçirme hususunda başarılı olamayız." dedi.
Mora, bir sonraki toplantıya ilişkin kesin bir tarih vermezken, bu yıl bitmeden yeniden toplanılacağı temennisinde bulundu.
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