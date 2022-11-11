AB'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 14 Kasım'da Brüksel'de yapacakları toplantıda konuyu ele alacak. Hazırlığı yapılan ilave yaptırım kararının toplantıda nihai halini alması ve bakanlar tarafından onaylanması bekleniyor.
Yaptırımların neleri veya kimleri içereceği konusunda AB yetkilileri henüz bilgi paylaşmadı. Ancak yaklaşık 30 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine dahil edilebileceği belirtiliyor.
AB, Mahsa Amini'inin ölümünün ardından ülke çapına yayılan ve yaklaşık bir aydır süren protestolara yapılan müdahaleyle ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu. İran da buna karşılık 26 Ekim'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında bulunduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.
Rusya'ya balistik füze satışı da yaptırım nedeni olabilir
AB'nin Emini protestoları dışında Rusya'ya balistik silah satışı nedeniyle de İran'a yaptırım uygulayabileceği ifade ediliyor.
AB yetkilileri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için İran tarafından Rusya'ya balistik füze satıldığı yönündeki iddiaları araştırdıklarını bildirdi.
Üst düzey bir AB yetkilisi, İran'ın Rusya'ya balistik silah satışını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Bu haberlerin doğruluğunu teyit etmeye çalıştıklarını aktaran AB yetkilisi, bunu "çok ciddi" bir durum olarak gördüklerini ve İran makamlarına da değerlendirmelerini ilettiklerini ifade etti.
AB yetkilisi, İran'ın Kuzey Kore ile askeri olarak Rusya'ya yardım eden iki ülkeden biri olduğunu savunarak, "Eğer satışın doğruluğu kanıtlanırsa yaptırım uygulayacağız." dedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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