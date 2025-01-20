Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB'den Donald Trump'a tebrik mesajı | Dış Haberler

        ABD'nin yeni başkanı Donald Trump için tebrik mesajları

        Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump için tebrikte bulundu. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Trump'a tebrikte bulunarak "Bugün değişim günü" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donald Trump'a tebrik mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kallas, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

        "Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:

        "Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ayrı ayrı paylaştıkları ortak mesajda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

        ZELENSKİY DE TRUMP'IN YENİ DÖNEMİNİ KUTLADI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ı ve ABD halkını göreve başlama töreni vasıtasıyla kutluyorum. Bugün değişim günü. Aynı zamanda birçok problemin çözülmesi için umut günü." dedi.

        NATO GENEL SEKRETERİ: TRUMP İLE BİRLİKTE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAĞIZ

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump'ı kutlarken "Trump ile birlikte savunma harcamalarını artıracağız. Barışı güç vasıtasıyla sağlayabiliriz. Başkan Donald Trump'a en sıcak tebriklerimi iletiyorum" dedi.

        İSPANYA BAŞBAKANI: İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI BEKLİYORUZ

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "47. ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bekliyoruz." dedi.

        HOLLANDA BAŞBAKANI: ABD VE HOLLANDA TARİHİ BAĞLARA SAHİP

        Hollanda Başbakanı Dich Schoof yayınladığı kutlama metninde "Hollanda ile ABD tarihi bağlara sahip. Bizler, güçlü müttefikleriz ve yakın çalışıyoruz. Hollanda hükûmeti adına ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyorum." dedi.

        ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ: ABD BİZİM EN YAKIN MÜTTEFİKİMİZ

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün, Başkan Donald Trump görevine başlıyor, tebrikler! ABD bizim en yakın müttefikimiz. politikamızın ana hedefi olumlu trans-atlantik ilişkilerdir." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Habertürk Anasayfa