Kallas, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:

REKLAM advertisement1

"Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ayrı ayrı paylaştıkları ortak mesajda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandı.

REKLAM

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

ZELENSKİY DE TRUMP'IN YENİ DÖNEMİNİ KUTLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ı ve ABD halkını göreve başlama töreni vasıtasıyla kutluyorum. Bugün değişim günü. Aynı zamanda birçok problemin çözülmesi için umut günü." dedi.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

NATO GENEL SEKRETERİ: TRUMP İLE BİRLİKTE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAĞIZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump'ı kutlarken "Trump ile birlikte savunma harcamalarını artıracağız. Barışı güç vasıtasıyla sağlayabiliriz. Başkan Donald Trump'a en sıcak tebriklerimi iletiyorum" dedi.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength - through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

İSPANYA BAŞBAKANI: İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI BEKLİYORUZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "47. ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bekliyoruz." dedi.

Congratulations @realDonaldTrump on your inauguration as the 47th president of the United States. We look forward to working with the new US Administration to strengthen the strategic relationship between our countries and address common global challenges.#EUUS 🇪🇺🇺🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2025

HOLLANDA BAŞBAKANI: ABD VE HOLLANDA TARİHİ BAĞLARA SAHİP

Hollanda Başbakanı Dich Schoof yayınladığı kutlama metninde "Hollanda ile ABD tarihi bağlara sahip. Bizler, güçlü müttefikleriz ve yakın çalışıyoruz. Hollanda hükûmeti adına ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyorum." dedi.

ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ: ABD BİZİM EN YAKIN MÜTTEFİKİMİZ

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün, Başkan Donald Trump görevine başlıyor, tebrikler! ABD bizim en yakın müttefikimiz. politikamızın ana hedefi olumlu trans-atlantik ilişkilerdir." dedi.

Today President Donald Trump takes office. Congratulations! The US is our closest ally and the aim of our policy is always a good transatlantic relationship. The EU, with 27 members and more than 400 million people, is a strong union. #EUUS 🇪🇺🇺🇸 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 20, 2025