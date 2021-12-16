AB'den Doğu Ortaklığı ülkelerine 17 milyar avro yatırım

Von der Leyen, Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında konuştu.
AB Komisyonu Başkanı, bölge için 17 milyar avroya kadar kamu sektörü ve özel sektör yatırımlarını harekete geçirme potansiyeline sahip 2,3 milyar avroluk bir planın öngörüldüğünü duyurdu.
BELARUS
"Odada boş bir sandalye vardı. Umarım bu sandalye yakında meşru, demokratik yollardan seçilmiş bir lider tarafından doldurulur" diyerek Belarus'un Doğu Ortaklığı üyeliğini askıya almış olmasına atıfta bulundu.
Von der Leyen, AB'nin Doğu Ortaklarıyla şimdiye dek 13 milyon doz aşı paylaştığını ve bu miktarın artacağını, Belarus halkına aşı ulaştırmanın yollarını aradıklarını dile getirdi.
UKRAYNA
Von der Leyen, zirvede ele alınan bir diğer endişe verici konunun Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri faaliyetleri olduğunu belirterek, "Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve saldırgan eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.
Zirvede AB'nin Ukrayna'ya desteğini yinelediğini ifade eden von der Leyen, "Şüphesiz ki Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığa net bir yanıt verilecek." diye konuştu.
REFORMLARI HIZLANDIRMA ÇAĞRISI
AB Konseyi Başkanı Michel de zirvenin sonuç bildirisinde yer verilen 4 noktaya dikkati çekmek istediğini ifade etti.
Bunların hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetim, dijital ve yeşil dönüşüm yoluyla büyüme, küçük işletmelerden başlamak üzere yatırım yardımları ile Belarus tarafından boşaltılan koltuğun demokratik biçimde doldurulmasına verilen destek konuları olduğunu kaydeden Michel, bu alanlarda reformları hızlandırma çağrısı yaptı.
AB yönetimiyle AB üyesi ülkelerin liderleri, sabah saatlerinde Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderleriyle Brüksel'de bir araya gelmişti.
Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!