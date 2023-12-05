AB'den Bosna Hersek'e yeşil ışık

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AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Brüksel'de düzenlenen AB-Bosna Hersek Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile basına ortak açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in kaydettiği bir yıllık ilerlemenin, adaylık statüsü verilmesinin doğru bir karar olduğunu gösterdiğini dile getiren Varhelyi, "Bosna Hersek'in daha fazlasını ve iyisini yapabileceğine inanıyoruz." dedi.

Varhelyi, hemen her alandaki reformlarda hızlı bir ilerleme görüldüğünü, ülkedeki tüm kurumlar ve siyasi partilerin önceliğinin AB üyeliği olduğuna şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülke genelinde, tüm kurumların işleyişinde büyük bir yaklaşım değişikliği bulunduğunu ifade eden Varhelyi, "Hükümetin özverili çalışmasını hepimizin takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Varhelyi, "Gelecek sefer Bosna Hersek'in kaydettiği gelişmelerle ilgili güncelleme yaptığımızda, diyelim ki mart ayında, Konsey, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararını alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BOSNA YIL SONUNA KADAR TARİH BEKLİYOR

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo da Brüksel'e ülkesinden çok sayıda yetkilinin olduğu bir heyetle geldiğini ifade ederek, bu ilginin, Bosna Hersek'in AB yoluna mutlak bağlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

Ülkesindeki kurumlar ve siyasi liderler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi için tüm ön koşulları sağlayabileceklerine inandıklarını kaydeden Kristo, "Bosna Hersek'in, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için yıl sonuna kadar nihai bir tarih almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kristo, AB ailesine katılımın ancak ülkesindeki kalıcı istikrar ve refah, reformların uygulanması, tüm düzeylerdeki yetkililerin koordine şekilde hareket etmesi ve anayasaya saygı duyulmasıyla sağlanabileceğini dile getirdi.

Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo, ülkesine AB yolunda verdiği destek için Varhelyi'ye teşekkür etti.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.