AB'den artan düzensiz göçe karşı eylem planı

AA

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Komisyonun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, ortak basın toplantısı düzenledi.

Schinas, eylem planının düzensiz girişleri azaltmak için hemen alınabilecek ve beş sütun etrafında toplanan 20 operasyonel tedbir içerdiğini söyledi.

Bunlar arasında "güzergahlar boyunca sınırların yönetiminin güçlendirilmesi, sığınma prosedürlerinin hızlandırılması ve barındırma kapasitelerinin desteklenmesi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, geri kabul ve geri dönüş için iş birliğinin geliştirilmesi ve vize politikalarının uyumlu hale getirilmesi" yer alıyor.

AB Komisyonundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Amaç, AB üyeliği önündeki benzersiz statüleri ve Avrupa mevzuatına uyum sağlamaya yönelik sürekli çabaları ışığında, Batı Balkanlar'daki ortaklarla göç ve sınır yönetimi konusundaki iş birliğini güçlendirmektir." ifadesine yer verildi.

Johansson da tedbirlerle ilgili, İsveç'in Ocak 2023'te başlayacak AB dönem başkanlığı süresinde planın yasalaşmasını ve AB Konseyi'nden de destek görmesini beklediğini söyledi.

"Tüm göçmenlerin kayıt yaptırması gerekir. AB'ye giren herkesin kayıt altına alınması gerekir, aksi takdirde sistemimiz çalışmaz." diyen Johansson, Batı Balkan ülkeleriyle vize uyumu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.​​​​​​​

Schinas bir soru üzerine, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin geri dönüşlerle ilgili "iyi iş çıkardığını" belirterek, "Türkiye'nin de üzerine düşeni yapması gerek. Sadece göç mutabakatı açısından değil. Doğudaki sınır yönetimine verdiğimiz destek karşılığında somut, anlamlı hareketler ve tedbirlerin alındığından emin olmamız açısından." diye konuştu.

Fotoğraf: İHA