AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği

Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projenin pilot ili seçilen Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.
Meslek lisesi atölyelerinin güncel teknoloji ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda SUEP kapsamında yenilendiğini, projenin hem Türk hem de Suriyeli misafir öğrencilere doğrudan destek sağladığını belirten Çetin, projenin geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmelerini amaçladığını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay'da 55 mesleki ve teknik lisede bulunan 1150 atölyede uygulandığına dikkati çeken Çetin, gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanan projeyle 10 bini aşkın öğrenciye destek sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.
Çetin, şöyle konuştu:
"Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin hayata tutunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin tamamen hibesinden oluşan bir projedir. Projemizin ikinci ayağını da 2021 yılında yürütmeyi planlıyoruz. Projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu, Alman Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütüyoruz. Proje Suriyelilerin en yoğun olduğu kentlerde yürütülüyor. Proje Teknik ve Anadolu liselerini kapsıyor.
Avrupa Birliği tarafından Suriyelilerin yoğunlukta olduğu 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağlanıyor. Okullarımızda 22 ayrı alandaki sektörlere ilişkin atölyeler kuruyoruz. Sadece Şanlıurfa'da 25 milyon liralık bir destek sağladık. Bundan sonra da makine ve teknolojilerine yönelik okullara yatırımlar yapacağız. Öğretmenlere de eğitim verip sektörün ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Sektör temsilcileri de bu projenin devamı ve amacının gerçekleştirilmesini sağlamak açısından önem taşıyor."
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