AB'den 5 milyar Euro'ya yakın ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 205,2 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 21,5 gerileyerek 200,3 milyar Euro'yu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, temmuz ayında 4,9 milyar Euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 düşüşle 227,8 milyar Euro, ithalat da yüzde 18,2 azalarak 221,3 milyar Euro oldu. Böylece Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda 6,5 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar Euro ile ABD, 27,4 milyar Euro ile İngiltere, 18,1 milyar Euro ile Çin, 15 milyar Euro ile İsviçre ve 9,1 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,3 milyar avro ile Çin, 27,5 milyar Euro ile ABD, 14,4 milyar Euro ile İngiltere, 10,9 milyar Euro ile İsviçre, 8,7 milyar Euro ile Norveç ve 7,5 milyar Euro ile Türkiye oldu.

AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle geçen yıl boyunca ticaret açığı vermişti.