AB'den 25 milyar euroya yakın ticaret fazlası

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 242,2 milyar euroyu, ithalatı ise yüzde 13,2 gerileyerek 217,5 milyar euroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, mart ayında 24,7 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 yükselişle 269,2 milyar euro, ithalat da yüzde 10 düşerek 243,6 milyar euro oldu. Böylece euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, martta 25,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 47,2 milyar euro ile ABD, 32 milyar euro ile İngiltere, 20,4 milyar euro ile Çin, 18,2 milyar euro ile İsviçre ve 10,9 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,1 milyar euro ile Çin, 30,9 milyar euro ile ABD, 16 milyar euro ile İngiltere, 12,2 milyar euro ile İsviçre, 11 milyar euro ile Norveç ve 8,3 milyar euro ile Türkiye oldu.

Öte yandan, AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle Temmuz 2021'den Şubat 2023'e kadar her ay ticaret açığı vermişti.

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