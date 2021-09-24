AB'de ticari araç satışları ağustosta düştü

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin geçen aya ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 gerileyerek 119 bin 525 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Ağustos 2020'de 126 bin 389 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında ağustosta ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 11,9, Fransa'da yüzde 13,3, İtalya'da yüzde 8,5, İspanya'da yüzde 27, Hollanda'da yüzde 17,2 ve Belçika'da yüzde 14,7 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustosta en fazla yeni ticari araç Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 25 bin 799, Fransa'da 24 bin 758, İtalya'da 10 bin 252 ve İspanya'da 9 bin 378 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyon 292 bin 628'e çıktı.

Öte yandan, AB'de toplam satışlar temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 gerilemiş ve 148 bin 178'e düşmüştü.