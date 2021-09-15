AB'de saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Avro Bölgesi'nde 2021 ikinci çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyetleri birinci çeyrekte AB’de yüzde 1,6, Avro Bölgesi’nde yüzde 1,3 artmıştı.

AB ülkeleri içinde ikinci çeyrekte işçi maliyetleri Fransa’da yüzde 0,1, arttı. Almanya'da sabit kalan işçi maliyetleri İspanya'da yüzde 3,7 ve İtalya'da yüzde 4 geriledi.