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        Haberler Ekonomi Otomobil AB'de otomobil satışları Ocak'ta arttı - Otomobil Haberleri

        AB'de otomobil satışları Ocak'ta arttı

        Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satış sayısı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 851 bin 690'a ulaştı. Avrupa'da Ocak'ta satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2'sini benzinli, yüzde 28,8'ini hibrit, yüzde 13,4'ünü dizel, yüzde 10,9'unu elektrikli ve yüzde 7,8'ini fişli hibrit araçlar oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:11
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        AB'de otomobil satışları Ocak'ta arttı
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        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

        Buna göre, AB ülkelerinde geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 851 bin 690 yeni otomobil satıldı.

        Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2'sini benzinli, yüzde 28,8'ini hibrit, yüzde 13,4'ünü dizel, yüzde 10,9'unu elektrikli, yüzde 7,8'ini fişli hibrit araçlar ve yüzde 3,9'unu diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar oluşturdu.

        Elektrikli otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,9 artarak 92 bin 741'e ulaştı.

        Yeni otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 19,1, İtalya'da yüzde 10,6, Fransa'da yüzde 9,2 ve İspanya'da yüzde 7,3 arttı.

        Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 221 bin 11 araçla Volkswagen Grubu yaptı. Volkswagen​​​​​​​ Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 162 bin 525 otomobil sattı.​​​​​​​

        Renault Grubu 86 bin 71 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 5 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

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