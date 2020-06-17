AB'de inşaat üretimi nisanda sert düştü

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 14,6 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un nisan ayına göre ise yüzde 28,4'lük gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 11,7, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 24 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 32,6 ile Fransa'da, yüzde 26,3 ile İspanya'da ve yüzde 10 ile Slovakya'da gerçekleşti.