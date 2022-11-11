AA

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 Kış Raporu" yayımlandı.

Raporda, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3, 2023'te yüzde 0,3 Euro Bölgesi ekonomisinin de 2022'de yüzde 3,2 ve 2023'te yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023’te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri 1,1 puan aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, raporun sunumunda, “Ekonomik durum önemli ölçüde kötüleşti.” yorumunda bulundu.

Raporda, ekonominin son çeyrekte küçüldüğü ve ilk çeyrekte daralmaya devam edeceği kaydedildi.

Komisyon raporunda, ekonomiye ilişkin yüksek belirsizliğe dikkat çekilirken yüksek enerji fiyat baskıları, yüksek enflasyonla hanelerin satın alma gücündeki düşüş küresel ekonomide soğuma ve daha sıkı finansman koşullarının AB’de çoğu ülkeyi resesyona sürükleyeceği beklentisine de vurgu yapıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Öte yandan, AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2022 için yüzde 7,6’dan yüzde 8,5'e yükseltirken, 2023 için de yüzde 6,1 enflasyon öngördü. AB için ise enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 8,3’ten yüzde 9,3'e çıkarılırken, 2023 için yüzde 7 enflasyon oranı tahminine yer verildi.

Raporda, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6 küçülmesi beklenirken, Slovakya'nın yüzde 7,5, Yunanistan'ın yüzde 6,3 ve Malta’nın yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.