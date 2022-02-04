AB Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklamalar

Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına ilişkin yorumda bulunan Nikolaus Meyer-Landrut "Avrupa Konseyi'nin kararlarına, mahkemenin kararlarına saygı çok önemlidir. Bu konuyu defalarca da ifade ettik. Sadece bu ülke için değil Avrupa Konseyi'nin diğer ülkeleri için de geçerli. Bunu da defalarca dile getirdik. Avrupa Konseyi'nin bakanlar komitesi, bir ihlal süreci kararı almış oldu. Kavala davası ile ilgili bir karar alındı. Bu Avrupa için de Avrupa Birliği için de önemli bir gelişme. Sonuçta AB ülkelerinin de bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi. Ama biz de bu konunun takipçisi olacağız. Sürecin nasıl ilerlediğini izleyeceğiz sonra da üye devletler kendi kararlarını bu konuda çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.
Sürecin Türkiye - AB ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusundaki soruya ise Nikolaus Meyer-Landrut "Brüksel'deki sözcünün de ifade ettiği gibi bu ciddi bir gelişmedir. Yakından izleyeceğiz. Bu konuda kaygılarımız olduğunu da ifade ettik. Ama AB düzeyinde ülkeler nihai bir sonuca varmadan Avrupa Konseyi içerisinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor" yanıtını verdi.
Ukrayna- Rusya krizine ilişkin Yurdakul'un sorusunu da yanıtlayan Nikolaus Meyer-Landrut "Bence öncelikle ne yazık ki bunun onlarca yıldır Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı en ciddi güvenlik tehdidi. Ukrayna sınırında Rusların askeri varlığını tırmandırmasından kaynaklanıyor. Türkiye de diplomatik şekilde bu sürecin çözülmesine katkı sağlamak istiyor. AB'nin çabaları ise iki yoldan iilerliyor. Bir yandan diplomasi bir yandan da caydırma. Caydırıcılık kanadında AB, ortakları ile birlikte bir dizi önlem üzerinde çalışıyor. Yani bunları hayata geçirirsek Rusya ekonomisine çok ciddi sonuçları olur. Umarım o noktaya gelmeyiz ancak çok ciddi bir hazırlık süreci devam ediyor. Esas konu birlik ve kararlılık. Türkiye'nin de bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşılıyorz. Aynı zamanda diplomatik çözüm olmaszsa diye de çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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