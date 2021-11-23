AB'den Belarus'taki göçmenlere geri dönmeleri için finansman

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa değinen von der Leyen, "Ölüm oranlarına baktığımda şu anda gördüğüm şey, aşılanmamışların salgını" dedi.
Von der Leyen, salgınla mücadelede takviye aşının önemine dikkati çekerek, AB'nin Pfizer-Biontech ile 1,8 milyar doz için anlaşma yaptığını anımsattı ve bunun 3. dozlar ile gençler ve çocukların aşılanması için kullanılacağını söyledi.
POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ
AB'nin bir yandan insani yardım sağlarken, diğer yandan kaynak ve transit ülkelerle yoğun diplomasi içinde olduğunu vurgulayan von der Leyen, insan kaçakçılığını da yakından izleyerek yaptırım seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti.
Von der Leyen, Irak'ın vatandaşlarını geri almaya başladığına değinerek, "Irak ile bu iyi iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz ancak çok daha fazla göçmen, tuzağa düşürülmüş duruma. Birleşmiş Milletler kuruluşları ile onların evlerine dönmesi için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Gönüllü geri dönüşler için 3,5 milyon avroya kadar finansman sağlayacaklarını duyuran von der Leyen, "Bir kez daha tekrarlayım. AB kendi halkını şiddetle bastıran bu rejimi tanımıyor." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, sınırdaki durumun "bir göç krizinden çok Minsk rejiminin AB'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımı" olduğunu vurguladı.
"AB SINIRLARINDAKİ BU TÜR HİBRİD SALDIRILARI KINIYORUZ"
Oturumda söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de şöyle konuştu:
"Yasa dışı göçü, can kaybını, göçmenlerin kaçakçılar tarafından sömürülmesini önlemek için dış sınırlarımızı tam olarak kontrol etmeye kararlıyız. Göçmenlerin sıkıntılarının siyasi amaçlarla kullanılmasını kabul etmeyeceğiz. AB sınırlarındaki bu tür hibrid saldırıları kınıyoruz."
Michel, AB'nin diplomatik çabaları neticesinde Belaruslu yetkililerin tepkilerinin şu ana kadar olumlu olduğunu ancak karar vermek için çok erken olduğunu ve temkinli yaklaşılması gerektiğini kaydetti.
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