        Haberler Dünya AB, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından memnun | Dış Haberler

        AB, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından memnun

        Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan'ın barışa yönelik attığı adımdan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 01:55 Güncelleme: 09.08.2025 - 01:55
        Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeyi ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

        AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Washington'daki görüşmelerin ve iki ülke arasındaki barış antlaşmasının paraflanmasının büyük memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

        "Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın huzurunda Beyaz Saray'da siyasi deklarasyonu imzalamaları, hem Ermenistan hem de Azerbaycan için önemli bir gelişme. Bu, her iki ülke ve tüm bölge için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın yolunu açmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bunun aynı zamanda AB'nin yıllardır süren çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı bildirildi.

        Açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkilerin tam teşekküllü normalleşmesine doğru istikrarlı ve kesintisiz bir ilerlemeyi garanti altına almak için üzerinde mutabık kalınan adımların zamanında uygulanmasını sağlamak bundan sonra önemli olacak." ifadeleri kullanıldı.

        En son Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) zirvesinde belirtildiği ve her iki lidere de çeşitli vesilelerle iletildiği üzere, Costa ve Von der Leyen'in Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin son birkaç yıldır ikili ilişkilerinde attıkları kararlı adımlardan içtenlikle cesaret aldıkları belirtilen açıklamada, bunun, Brüksel'deki geçmiş görüşmelerine de dayandığı kaydedildi.

        Costa ve Von der Leyen'in, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin son birkaç yıldır ikili ilişkilerde attıkları kararlı adımları övdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, "AB, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini güçlü bir şekilde destekliyor. AB, öncelikle çatışma mirasları nedeniyle bölünmüş halklara fayda sağlamak ve bölgeyi sürdürülebilir barış, istikrar ve refaha yaklaştırmak için bölgesel bağlantıya ve tam açılıma yatırım yapmaya hazır." denildi.

        Barış için ortak deklarasyon

        Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

        ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.

