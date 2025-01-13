47. ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca ve seçimi kazanmasının ardından Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerini gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bunun ABD vatandaşlarına zarar vereceğini çünkü kullandıkları ürünlerinin fiyatının artmasına neden olacağını ifade etti.

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Trump'a bir yanıt da Avrupa Birliğinden geldi. Welt'in Spiegel'e dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği Parlementosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange Trump'ın alacağı olası karara karşılık "Avrupa Birliği ABD menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulamaya hazır." dedi.

Bernd Lange diğer yandan ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin Avrupa Birliğine karşı alınacak kararları tasvip etmeyeceği konusundaki umudunu koruduğunu belirtti.