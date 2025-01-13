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        Haberler Dünya AB: Avrupa da Trump'a misilleme yapar | Dış Haberler

        AB Parlementosu Uluslarası Ticaret Komitesi Başkanı: Trump'a misillemede bulunuruz

        47. ABD Başkanı Donald Trump birçok defa Avrupa Birliği ülkelerini gümrük vergileri uygulayabileceği konusunda uyarmıştı. Avrupa Birliği Parlementosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise "Avrupa hazır. ABD menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulayabiliriz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:01
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        AB'den Trump'a yanıt
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        47. ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca ve seçimi kazanmasının ardından Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerini gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bunun ABD vatandaşlarına zarar vereceğini çünkü kullandıkları ürünlerinin fiyatının artmasına neden olacağını ifade etti.

        Trump'a bir yanıt da Avrupa Birliğinden geldi. Welt'in Spiegel'e dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği Parlementosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange Trump'ın alacağı olası karara karşılık "Avrupa Birliği ABD menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulamaya hazır." dedi.

        Bernd Lange diğer yandan ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin Avrupa Birliğine karşı alınacak kararları tasvip etmeyeceği konusundaki umudunu koruduğunu belirtti.

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